Partite Iva, bonus aggiuntivo da 1.500 euro. Ecco per chi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con la circolare n. 104 pubblicata il 18 settembre 2020, l’Inps fornisce una serie di dettagli sull’erogazione di una indennità aggiuntiva – rispetto a quelle già previste per i mesi di marzo, aprile e maggio – a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in ragione della sospensione delle loro attività lavorative. Nel dettaglio, il decreto Cura Italia ha previsto un bonus aggiuntivo di 500 euro per un massimo di tre mesi e quindi per un totale di 1.500 euro, parametrato all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. Beneficiari Il bonus extra è riconosciuto: ai collaboratori coordinati e continuativi, con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 titolari di rapporti di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con la circolare n. 104 pubblicata il 18 settembre 2020, l’Inps fornisce una serie di dettagli sull’erogazione di una indennità aggiuntiva – rispetto a quelle già previste per i mesi di marzo, aprile e maggio – a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in ragione della sospensione delle loro attività lavorative. Nel dettaglio, il decreto Cura Italia ha previsto undi 500per un massimo di tre mesi e quindi per un totale di 1.500, parametrato all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. Beneficiari Ilextra è riconosciuto: ai collaboratori coordinati e continuativi, con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 titolari di rapporti di ...

Si è parlato di rimpasto: il governo è questo e non deve cambiare. Noi siamo tanti. Chi è al governo pensi a destinare al meglio le risorse del recovery fund. Servono risorse per le famiglie, per il ...

