Parte male la stagione dei dilettanti, calciatore positivo al Covid: gare rinviate (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A seguito della positività al Covid di un atleta del Napoli United il Comitato Regionale LND Campania ha disposto il rinvio di due gare di Coppa Italia. A renderlo noto è la stessa società Partenopea che aveva segnalato il caso alla Lega nazionale dilettanti. Slittano così le gare di Coppa Italia previste per il 23 settembre contro il Città di Gragnano e del 27 settembre con il Real Acerrana 1926. “Il caso di positività – fanno sapere dalla società – è stato riscontrato durante i controlli che periodicamente staff e squadra effettuano. Infatti, la nostra società, nonostante le prescrizioni sanitarie vigenti non prevedono l’obbligatorietà del tampone per le squadre ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A seguito della positività aldi un atleta del Napoli United il Comitato Regionale LND Campania ha disposto il rinvio di duedi Coppa Italia. A renderlo noto è la stessa societànopea che aveva segnalato il caso alla Lega nazionale. Slittano così ledi Coppa Italia previste per il 23 settembre contro il Città di Gragnano e del 27 settembre con il Real Acerrana 1926. “Il caso di positività – fanno sapere dalla società – è stato riscontrato durante i controlli che periodicamente staff e squadra effettuano. Infatti, la nostra società, nonostante le prescrizioni sanitarie vigenti non prevedono l’obbligatorietà del tampone per le squadre ...

Ultime Notizie dalla rete : Parte male Volley, la Top parte male: Ravenna vince 3-0 a Cisterna Il Messaggero Azzolina: ‘Parte consistente del Recovery sia per l’istruzione’

“Per la realizzazione di tutti gli obiettivi che ho esposto è necessario che una parte consistente delle risorse a disposizione ... dall’Europa potremo insieme intervenire su alcuni dei mali storici ...

Rummenigge: "Se penso a Budapest ho mal di pancia"

"Ho davvero mal di pancia quando penso alla Supercoppa" tra Bayern e Siviglia che si gioca domani a Budapest. Karl Heinz Rummenigge, ceo del Bayern Monaco, intervistato dall'emittente ZDF, ha ribadito ...

