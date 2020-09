Parma: la realtà aumentata arriva al museo Glauco Lombardi (Di mercoledì 23 settembre 2020) A Parma con la realtà aumentata della startup Arternative la duchessa Maria Luigia prende vita al museo Glauco Lombardi Non meravigliatevi se dal prossimo mese, visitando il museo Glauco Lombardi di Parma, potreste incontrare la duchessa Maria Luigia… magari impegnata al pianoforte, o intenta a leggere una delle lettere del consorte Napoleone Bonaparte. Sabato 26 settembre… L'articolo Parma: la realtà aumentata arriva al museo Glauco Lombardi Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Acon la realtàdella startup Arternative la duchessa Maria Luigia prende vita alNon meravigliatevi se dal prossimo mese, visitando ildi, potreste incontrare la duchessa Maria Luigia… magari impegnata al pianoforte, o intenta a leggere una delle lettere del consorte Napoleone Bonaparte. Sabato 26 settembre… L'articolo: la realtàalCorriere Nazionale.

gardinolorenzo : @XanZah10 @NonConoscoVG Ragazzi in realtà è più semplice di quanto sembra: Darmian per il MU era come Joao Mario pe… - GooodbyeLenin : Da gobbo, 'per non saper né leggere né scrivere', dico che se la Juve centrasse anche marginalmente con l'esame tru… - jobsocialeu : European Organisational Research Group Ltd - Parma - IL NOSTRO CLIENTE Prestigiosa e solida realtà aziendale nell’a… - infoitsport : Krause nel pre-gara di Parma-Napoli: 'Un sogno diventato realtà. Obiettivo salvezza' - artenight : @NandoPiscopo1 @Teo__Visma @dello__98 @RuotaFumante @niccobiancalani @Zorochan_1 @GreenMidnight1 Ma poi Hysaj è Mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma realtà Al via il progetto di riforestazione «Kilometroverdeparma» Corriere della Sera