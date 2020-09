Paola Ferrari polemica | “Diletta Leotta ha ridato vita all’immagine stereotipata della Barbie”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Non si placa lo scontro a distanza trae Diletta, con la giornalistaRai che continua a provocare la presentatrice di Dazn. “Per me l’immagine del calcio sono le ragazzenazionale femminile e non Diletta, che ha ripristinato l’immagineBarbie, che ha il compito di piacere agli uomini. Per quanto mi riguarda è libera di fare ciò che vuole e, se è quello che le piace, è giusto che lo faccia, ma mi auguro che in futuro tragga anche gli svantaggi di ciò che ha creato” ha dichiarato laa “Storie Italiane“, in onda su Rai Uno.