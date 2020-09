Palermo, l’appuntamento con il ritorno in campo rischia il rinvio: AIC in sciopero, ma c’è una speranza (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’Associazione italiana calciatori ha indetto uno sciopero che impedirà al campionato di Serie C di avere inizio regolarmente.L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri tramite comunicato ufficiale. I vertici dell’AIC si sono scagliati contro la Lega Pro a causa dell’impossibilità di raggiungere un accordo con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e sull'abolizione delle restrizioni nelle liste delle squadre partecipanti ed deciso di scioperare per la prima giornata del campionato di Serie C. Roberto Boscaglia e il suo Palermo, dunque, "dovranno ancora aspettare prima di scendere in campo, a meno che la Lega Pro non riesca da qui a sabato a giungere ad un accordo con l'AIC per scongiurare quella che fino a ieri era solamente una minaccia, ma che ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’Associazione italiana calciatori ha indetto unoche impedirà al campionato di Serie C di avere inizio regolarmente.L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri tramite comunicato ufficiale. I vertici dell’AIC si sono scagliati contro la Lega Pro a causa dell’impossibilità di raggiungere un accordo con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e sull'abolizione delle restrizioni nelle liste delle squadre partecipanti ed deciso di scioperare per la prima giornata del campionato di Serie C. Roberto Boscaglia e il suo, dunque, "dovranno ancora aspettare prima di scendere in, a meno che la Lega Pro non riesca da qui a sabato a giungere ad un accordo con l'AIC per scongiurare quella che fino a ieri era solamente una minaccia, ma che ...

