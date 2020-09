Pacco bomba indirizzato al presidente di Confindustria Brescia | Giuseppe Pasini messo sotto scorta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Unanonimo è arrivato martedì nella sede della Feralpi Group: eraaldell’azienda siderurgica nonché leader di. All’interno delrecapitato nell’azienda di Lonato del Garda c’erano un detonatore e della polvere da sparo. Dalle prime indaini è emerso che si trattava di un congegno rudimentale, che probabilmente non avrebbe potuto esplodere, ma la Prefettura ha deciso di mettere comunque, in via precauzionale,. Lo scorso giugno la protezione era invece stata disposta nei confronti di Marco Bonometti, anche luino, e ...