Ospina | “Meret è un patrimonio per il calcio italiano | siamo amici”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) David, portiere del Napoli, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss. È importante iniziare con una vittoria perché dà fiducia. Abbiamo fatto una bella prestazione, lavoriamo tanto e poscambiare sistema di gioco nel corso della stessa partita come a Parma. Abbiamo i giocatori per fare un grandissimo campionato. Osimhen è un ragazzo tranquillo, ha forza e velocità e per noi è importantissimo avere giocatori così. Stesso discorso per Manolas e Koulibaly in difesa. Il Napoli da anni fa le cose per bene, ma bisogna avere la mentalità vincente e lottare per il campionato. Abbiamo l’allenatore e la squadra per farlo. Scudetto? Il primo pensiero è tornare in Champions, poi penal resto. Ci sono tante squadre fortissime. Il Genoa ha iniziato bene, ...