Oroscopo Branko oggi 23 Settembre 2020 | previsioni del giorno

(Di mercoledì 23 settembre 2020) ARIETE Luna amica in Sagittario, mentre Sole e Mercurio transitando in Bilancia ostacolano sia il vostro lavoro che i vostri rapporti interpersonali. Sarebbe il caso di prendere le distanze da quello che non vi riguarda direttamente e osservare lo svolgersi degli eventi.ideale per viaggiare, contattare persone lontane, organizzare un’uscita serale con gli amici.È il momento giusto per proseguire la formazione per un’abilità particolare o terminare una laurea in un campo di tuo interesse, Ariete. Attualmente, grande successo e buona fortuna sono indicati quando affermi la tua considerevole energia e ti concentri sull’argomento. Se stai pensando di affinare le tue capacità di comunicazione, considera un corso di scrittura. Forse vorrai organizzare quel viaggio tanto desiderato. TORO Il cielo sopra il vostro capo è di ...