Ora la sfida è riconnettere il capitale culturale al popolo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Costituzionalisti, cassazionisti, professori, intellettuali, giornalisti. Il fronte del ceto alto riflessivo che si è pronunciato per il No al referendum era imponente. Nella mia bolla Facebook, il 90% era per il No. Eppure, i sapienti hanno perso. Ancora una volta.Al di là del merito delle loro argomentazioni, se anche questa volta i cittadini si sono espressi in direzione ostinata e contraria alle preferenze di questo sofisticato mandarinato intellettuale, un problema c’è. E non è un problema degli elettori. È un problema innanzitutto di questa élite. Incapace di parlare la lingua dele, anzi, pronta a dare dell’analfabeta di ritorno (e anche di andata!) a chi rilevava che avere più deputati di India e Stati Uniti era, forse, un po’ troppo. E che, in fin dei conti, questo non si traduceva in ...