Ora è ufficiale | Chiricò passa all’Ascoli

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Vi abbiamo raccontato ieri dell’accordo tra Ascoli e Monza per Cosimo Chiricò. Ora è arrivata anche l’ufficialità della trattativa. L’attaccante si è trasferito per due anni in bianconero, come indica il comunicato: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Monza le prestazioni sportive di Cosimo Chiricò. Per l’attaccante brindisino, che ha sottoscritto un contratto biennale, si tratta di un ritorno in bianconero dopo che nella s.s. 2014/15 aveva contribuito alla promozione dell’Ascoli in Serie B. Al termine dell’esperienza nella città delle Cento Torri, Chiricò ha vestito per due anni e mezzo la maglia del Foggia, conquistando un’altra promozione in cadetteria e vincendo la Coppa Italia e la Supercoppa di Serie C. A seguire le esperienze in B ...