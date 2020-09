Omicidio Vannini, l’avvocato della difesa di Antonio Ciontoli: «Non voleva che Marco morisse» (Di mercoledì 23 settembre 2020) «Antonio Ciontoli non voleva uccidere Marco Vannini, non voleva che morisse». A dirlo in apertura dell’arringa di difesa è stato l’avvocato Andrea Miroli, legale di Antonio Ciontoli, nella terza udienza del processo di appello bis per l’Omicidio di Marco Vannini, morto dopo esser stato raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava nella casa della famiglia della sua fidanzata Martina Ciontoli, a Ladispoli, nel maggio 2015. Per Antonio Ciontoli, nella precedente udienza, il procuratore generale di Roma, Vincenzo Saveriano, aveva richiesto 14 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 settembre 2020) «nonuccidere, nonche». A dirlo in apertura dell’arringa diè stato l’avvocato Andrea Miroli, legale di, nella terza udienza del processo di appello bis per l’di, morto dopo esser stato raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava nella casafamigliasua fidanzata Martina, a Ladispoli, nel maggio 2015. Per, nella precedente udienza, il procuratore generale di Roma, Vincenzo Saveriano, aveva richiesto 14 ...

