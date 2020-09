Olanda, tutto confermato: Frank de Boer sarà il nuovo ct (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lo avevamo anticipato nelle scorse ore, adesso sembra essere quasi ufficiale: Frank de Boer sarà il nuovo ct dell'Olanda. Secondo il Telegraaf, infatti, l'ex mister anche dell'Inter verrà nominato ufficialmente settimana prossima nuovo commissario tecnico degli Oranje.Olanda: Frank de Boer sarà il nuovo ctcaption id="attachment 1022861" align="alignnone" width="636" Frank de Boer (getty images)/captionSecondo quanto riportato dal media olandese, la Federazione, che aveva già parlato con il mister, avrebbe finalmente deciso di affidargli la guida dell'Olanda. L’obiettivo sarebbe quello di giocarsi Euro 2021 e poi vare delle valutazioni prima del Mondiale ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lo avevamo anticipato nelle scorse ore, adesso sembra essere quasi ufficiale:desarà ilct dell'. Secondo il Telegraaf, infatti, l'ex mister anche dell'Inter verrà nominato ufficialmente settimana prossimacommissario tecnico degli Oranje.desarà ilctcaption id="attachment 1022861" align="alignnone" width="636"de(getty images)/captionSecondo quanto riportato dal media olandese, la Federazione, che aveva già parlato con il mister, avrebbe finalmente deciso di affidargli la guida dell'. L’obiettivo sarebbe quello di giocarsi Euro 2021 e poi vare delle valutazioni prima del Mondiale ...

Lo avevamo anticipato nelle scorse ore, adesso sembra essere quasi ufficiale: Frank de Boer sarà il nuovo ct dell’Olanda. Secondo il Telegraaf, infatti, l’ex mister anche dell’Inter verrà nominato uff ...

La richiesta di Gravina: “Italia-Olanda a Bergamo? Vorrei più di mille tifosi sugli spalti”

gli Azzurri di Roberto Mancini saranno infatti in campo al ‘Gewiss Stadium' per il terzo incontro del girone di Nations League contro l'Olanda: un'occasione che il numero uno della federazione vuol ...

