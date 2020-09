NVIDIA | trapelati online foto e dettagli della Quadro RTX A6000

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Sonoin rete unae deisulla presunta schedaRTX (A)6000 di, basata sull’architettura Ampere A seguito dell’annuncio a inizio Settembre, le nuove RTX 3080 dicon architettura Ampere sono già state rilasciate, anche se con qualche intoppo. Oggi sono spuntati in rete dei rumor riguardanti la prossima schedaserie, basata ovviamente su Ampere e con il nome di RTX (A)6000.RTX (A)6000:Il leaker Moore’s Law Is Dead ha pubblicato su Twitter una presuntascheda (che come le altre schede Ampere sembra presentare un design a doppia ...