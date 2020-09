Nuovo Trattato di Dublino Dall’Ue proposta insoddisfacente Parla l’europarlamentare M5S | Ferrara | “La solidarietà volontaria non basta | va resa obbligatoria”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 24 settembre 2020) “Su una cosa saremo inflessibili: i sistemi di solidarietà introdotti devono essere in ogni circostanza obbligatori e non volontari”. L’euromentare M5S Lauralo mette subito in chiaro. Perché sullaillustrata ieri dal vicepresidente della Commissione Ue Schinas e dalla commissaria Johansson, che fa seguito alla dichiarazione d’intenti della von der Leyen per procedere alla revisione deldi, pesano già molti dubbi. D’altra parte, se i confini italiani sono anche i confini europei, “tutti i Paesi membri in maniera proporzionale” devono farsi carico dell’emergenza dei flussi migratori. Dopo l’apertura della von der Leyen alla modifica deldi...