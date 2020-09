“Nuovo look di transizione”. Arisa, che rivoluzione! Con i capelli così non l’abbiamo mai vista: ed è boom di cuori (Di mercoledì 23 settembre 2020) Arisa, boom di like in poche ore. La cantante questa volta supera se stessa e decide di condividere con i suoi numerosissimi fan uno scatto che manda in tilt tutti, Il cambio look non ha precedenti. La sua tricotillomania e la speranza di vedere ricrescere i capelli fanno prendere una decisione drastica. Arisa dice addio al taglio rasato. Vediamo in che modo si è mostrata. La nuova acconciatura di Arisa conquista tutti. La cantante è irriconoscibile. Nel tentativo di combattere contro la tricotillomania, ovvero un disturbo ossessivo-compulsivo che Arisa non ha mai nascosto, la cantante di Sincerità non perde l’occasione di specchiarsi e vedersi letteralmente diversa. Il rasato? Solo un ricordo lontano perchè da oggi dovremmo abituarci a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020)di like in poche ore. La cantante questa volta supera se stessa e decide di condividere con i suoi numerosissimi fan uno scatto che manda in tilt tutti, Il cambionon ha precedenti. La sua tricotillomania e la speranza di vedere ricrescere ifanno prendere una decisione drastica.dice addio al taglio rasato. Vediamo in che modo si è mostrata. La nuova acconciatura diconquista tutti. La cantante è irriconoscibile. Nel tentativo di combattere contro la tricotillomania, ovvero un disturbo ossessivo-compulsivo chenon ha mai nascosto, la cantante di Sincerità non perde l’occasione di specchiarsi e vedersi letteralmente diversa. Il rasato? Solo un ricordo lontano perchè da oggi dovremmo abituarci a ...

