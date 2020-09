Nuova BMW M3, nuova corsa per la super berlina (Di mercoledì 23 settembre 2020) nuova BMW M3 è una di quelle auto che non può passare inosservata. Una berlina con lo sguardo da coupé, fino a 510 cavalli sotto al cofano e la voglia di scrivere un nuovo capitolo della gloriosa ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020)BMW M3 è una di quelle auto che non può passare inosservata. Unacon lo sguardo da coupé, fino a 510 cavalli sotto al cofano e la voglia di scrivere un nuovo capitolo della gloriosa ...

MaurizioMurgia : Con la nuova BMW M 1000 RR arriva il primo modello 'M' di BMW per le moto. Basata sulla S 1000 RR (RR in breve) sta… - infoitscienza : Nuova BMW M 1000RR: tecnologia racing sulla strada - infoitscienza : Bmw svela la M 1000 RR: tutte le info sulla nuova Sbk dell’Elica - AUTOilmensile : Nuova #BMW M4 Coupé, i cavalli non finiscono mai - corsedimoto : Da GAZZETTA MOTORI - Con il marchio Motorsport la S1000 RR si fa ancora più cattiva: arrivano un motore più… -