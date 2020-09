"Non perdetevela". Sabrina Salerno, scollatura vertiginosa per il ritorno in tv: la giacca si apre, "incidente" in diretta | Guarda (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sabrina Salerno è tornata in televisione per partecipare a Name That Tune, il nuovo quiz-show musicale condotto da Enrico Papi su Tv8. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata, in cui la Salerno ha sfidato niente di meno che Elettra Lamborghini, al comando di una squadra composta da Paola Barale, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. Sabrina come al solito non è passata inosservata con la sua bellezza fuori dal tempo: la 52enne ha abbandonato i bikini con cui fa impazzire i fan sui social e ha indossato una giacca elegante. Non poteva però mancare la scollatura vertiginosa che risaltasse le sue imponenti “grazie”: infatti la sua scelta è stata molto apprezzata, a giudicare dai tanti apprezzamenti ricevuti per la scelta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020)è tornata in televisione per partecipare a Name That Tune, il nuovo quiz-show musicale condotto da Enrico Papi su Tv8. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata, in cui laha sfidato niente di meno che Elettra Lamborghini, al comando di una squadra composta da Paola Barale, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio.come al solito non è passata inosservata con la sua bellezza fuori dal tempo: la 52enne ha abbandonato i bikini con cui fa impazzire i fan sui social e ha indossato unaelegante. Non poteva però mancare lache risaltasse le sue imponenti “grazie”: infatti la sua scelta è stata molto apprezzata, a giudicare dai tanti apprezzamenti ricevuti per la scelta ...

VirgiBooksUK : RT @VirgiBooksUK: Una fantastica #storia di @KKAllen_Author, un #romance con aspirazioni #fantasy e #scifi. NON PERDETEVELA! #buongiorno… - EverglowItaly : [UPDATE] Il 6 ottobre alle 6:00 andrà in onda una puntata pre-registrata di After School Club con le EVERGLOW! Non… - BAddictionReal : RT @VirgiBooksUK: Una fantastica #storia di @KKAllen_Author, un #romance con aspirazioni #fantasy e #scifi. NON PERDETEVELA! #buongiorno… - VirgiBooksUK : Una fantastica #storia di @KKAllen_Author, un #romance con aspirazioni #fantasy e #scifi. NON PERDETEVELA!… - paoloventuri100 : RT @marinabbasta: Tengo particolarmente all'intervista di @GiaDominici di oggi per #Road2ForumPA2020 a @paoloventuri100 @AICCONnonprofit, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Non perdetevela ELEZIONI A LACCO, DE SIANO CONVOCA UNA CONFERENZA STAMPA Isolaverdetv Sabrina Salerno, scollatura vertiginosa per il ritorno in tv: la giacca si apre in diretta

Sabrina Salerno è tornata in televisione per partecipare a Name That Tune, il nuovo quiz-show musicale condotto da Enrico Papi su Tv8. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata, in cui la Salerno ...

Sabrina Salerno è tornata in televisione per partecipare a Name That Tune, il nuovo quiz-show musicale condotto da Enrico Papi su Tv8. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata, in cui la Salerno ...