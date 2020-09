No Tav: Amnesty International condanna l'arresto dell'attivista Dana Lauriola (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'attivista e portavoce del movimento No Tav Dana Lauriola è stata arrestata all'alba dello scorso 17 settembre presso il suo domicilio a Bussoleno, in Valsusa, dove risiede dal 2019. di Amnesty International (Foto di https://www.Amnesty.it/) Dana Lauriola si trova attualmente nel carcere “Le Vallette” di Torino per scontare una pena detentiva di due anni, a seguito di una condanna definitiva per “violenza privata” e “interruzione aggravata di servizio di pubblica necessità” per (...) - Cronaca / Amnesty International, condanna, Repressione, , No Tav Leggi su feedproxy.google (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'e portavoce del movimento No Tavè stata arrestata all'albao scorso 17 settembre presso il suo domicilio a Bussoleno, in Valsusa, dove risiede dal 2019. di(Foto di https://www..it/)si trova attualmente nel carcere “Le Vallette” di Torino per scontare una pena detentiva di due anni, a seguito di unadefinitiva per “violenza privata” e “interruzione aggravata di servizio di pubblica necessità” per (...) - Cronaca /, Repressione, , No Tav

MIchele92b : RT @rep_torino: No Tav, Amnesty International denuncia: 'Dana arrestata ingiustamente' [di OTTAVIA GIUSTETTI] [aggiornamento delle 12:33] h… - AmnestyPerugia : RT @RiccardoNoury: Amnesty International Italia condanna l'arresto dell'attivista No Tav Dana Lauriola - agoravoxitalia : #NoTav: @amnestyitalia condanna l’arresto dell’attivista Dana Lauriola - AgoraVox Italia - 93427ad0e1494f6 : RT @RiccardoNoury: Amnesty International Italia condanna l'arresto dell'attivista No Tav Dana Lauriola - simo_scaffidi : RT @RiccardoNoury: Amnesty International Italia condanna l'arresto dell'attivista No Tav Dana Lauriola -