No ai ricollocamenti | ma siate solidali con l' Italia Immigrazione | Europa da schifo | ci fanno invadere e sfottono pure

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Dall'ancora schiaffi all'sul tema-. Da Ursula von der Leyen e dalla Commissione solo parole. Anzi, peggio: prese per i fondelli, messe nero su bianco. "È tempo di gestire le migrazioni insieme, con un nuovo equilibrio tra responsabilità e solidarietà. Il vecchio sistema di gestione non funziona più. Questo è un nuovo inizio per l'Ue. Oggi proponiamo una soluzione europea per ricostruire la fiducia tra Stati membri e per ripristinare la fiducia dei cittadini nella nostra capacità di gestire come Unione", premette in pompa magna. E ancora: "Bisogna bilanciare molti interessi. L'deve abbandonare le soluzioni ad hoc. Questo pacchetto complesso riflette un ragionevole equilibrio: condividiamo tutti i benefici, condividiamo tutti il fardello. L'Ue ...