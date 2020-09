Nessuno escluso: il fumetto a sostegno di Emergency – Agli Star Days un’asta di beneficenza (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nessuno escluso: il fumetto a sostegno di Emergency In occasione degli Star Days, Edizioni Star Comics organizzerà un’asta con le opere di autori di fama internazionale. Edizioni Star Comics e Emergency uniscono le forze a sostegno di “Nessuno escluso”, la campagna creata dalla nota associazione umanitaria a sostegno delle persone maggiormente colpite dalla crisi post-pandemia. Nel corso degli Star Days l’evento organizzato da Star Comics nelle giornate del 26 e del 27 settembre, in cui saranno ricreati ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 23 settembre 2020): ildiIn occasione degli, EdizioniComics organizzerà un’asta con le opere di autori di fama internazionale. EdizioniComics euniscono le forze adi “”, la campagna creata dalla nota associazione umanitaria adelle persone maggiormente colpite dalla crisi post-pandemia. Nel corso deglil’evento organizzato daComics nelle giornate del 26 e del 27 settembre, in cui saranno ricreati ...

