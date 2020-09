Neonata muore dopo 25 giorni: si è sentita male dopo aver bevuto il latte (Di mercoledì 23 settembre 2020) La piccola Isabel Neonata di pochi giorni è venuta a mancare in circostanze ancora da chiarire all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Una vera e propria tragedia, di quelle impossibili da digerire. A Comun Nuovo paese del bergamasco è stato istituito il lutto cittadino per la morte di Isabel Napoleoni, bimba di appena 25 giorni morta presso l‘ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al prematuro decesso. Ha lottato per diverse settimane nel reparto di Patologia Neonatale del nosocomio della città orobica, ma alla fine si è dovuta arrendere a quella che di fatto è una delle più grandi ingiustizie di questo mondo. Era nata il 16 agosto e a distanza di nemmeno 48 ore è iniziata la sua agonia ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 settembre 2020) La piccola Isabeldi pochiè venuta a mancare in circostanze ancora da chiarire all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Una vera e propria tragedia, di quelle impossibili da digerire. A Comun Nuovo paese del bergamasco è stato istituito il lutto cittadino per la morte di Isabel Napoleoni, bimba di appena 25morta presso l‘ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al prematuro decesso. Ha lottato per diverse settimane nel reparto di Patologiale del nosocomio della città orobica, ma alla fine si è dovuta arrendere a quella che di fatto è una delle più grandi ingiustizie di questo mondo. Era nata il 16 agosto e a distanza di nemmeno 48 ore è iniziata la sua agonia ...

