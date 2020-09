Negli Stati Uniti sono stati superati i 200mila morti per il coronavirus (Di mercoledì 23 settembre 2020) Secondo i dati della Johns Hopkins University Negli stati Uniti i morti accertati per coronavirus martedì hanno superato i 200mila. I contagiati sono saliti a più di 6 milioni e ottocentomila, con picchi di nuovi casi in North Dakota e Leggi su ilpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Secondo i dati della Johns Hopkins Universityaccertati permartedì hanno superato i. I contagiatisaliti a più di 6 milioni e ottocentomila, con picchi di nuovi casi in North Dakota e

fattoquotidiano : Coronavirus, mezza Francia è “zona rossa”. Madrid semi-blindata, negli Stati Uniti quasi 200mila morti - TeresaBellanova : Questa notte negli Stati Uniti è morta #RuthBaderGinsburg, giudice della corte suprema USA, da sempre attenta alla… - amnestyitalia : #Usa Il nostro appello per porre fine alla mortale violenza della polizia nei confronti della comunità nera in tut… - luci69dc : RT @ilpost: Negli Stati Uniti sono stati superati i 200mila morti per il coronavirus - ilpost : Negli Stati Uniti sono stati superati i 200mila morti per il coronavirus -