‘Ndrangheta | blitz a Reggio Emilia | 51 misure cautelari e 24 milioni sequestrati Gli indagati | “Cosa facciamo? Produciamo soldi”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono accusati di aver messo in piedi un articolato sistema criminale specializzato nell’offrire in via ‘professionale’ servizi di emissioni di fatture per operazioni inesistenti, per consentire alle imprese beneficiarie di abbattere i propri redditi imponibili e truffare così il fisco. L’organizzazione, con base a, composta da 49 soggetti, operava in tutta Italia ed è stata smantellata oggi da un’operazione congiunta di polizia e Guardia di finanza denominata ‘Billions’. Su richiesta del gip del Tribunale reggiano in 250 tra agenti e militari hanno eseguito 51personali, di cui 22 in carcere, per frode fiscale, bancarotta e riciclaggio e sequestri di beni e denaro per 24di euro. Nove degli ...