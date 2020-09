Navalny dimesso dall’ospedale. E Putin se la ride: “Si è avvelenato da solo” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – Chi ha avvelenato Aleksei Navalny? Inutile dire che l’indiziato numero uno, secondo la gran parte dei media internazionali e gli oppositori russi, è Vladimir Putin. O per meglio dire sarebbe stato proprio il leader del Cremlino a ordinare ai servizi segreti di eliminare così Navalny. Ma proprio Putin, durante un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron, ha detto che in realtà il suo oppositore si è avvelenato da solo. Parole comunque non confermate dal governo russo, ma da fonti anonime citate da Le Monde. Come ormai noto, il blogger anti-Putin si era sentito male durante un volo Tomsk-Mosca costringendo l’areo a un atterraggio di emergenza per consentire il suo immediato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – Chi haAleksei? Inutile dire che l’indiziato numero uno, secondo la gran parte dei media internazionali e gli oppositori russi, è Vladimir. O per meglio dire sarebbe stato proprio il leader del Cremlino a ordinare ai servizi segreti di eliminare così. Ma proprio, durante un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron, ha detto che in realtà il suo oppositore si èda solo. Parole comunque non confermate dal governo russo, ma da fonti anonime citate da Le Monde. Come ormai noto, il blogger anti-si era sentito male durante un volo Tomsk-Mosca costringendo l’areo a un atterraggio di emergenza per consentire il suo immediato ...

