Natalia Paragoni su Andrea | cosa pensa dei primi giorni di Zelleta al GF Vip

(Di mercoledì 23 settembre 2020)Zelletta è entrato in punta di piedi al Grande Fratello Vip 5, sfoderando i suoi ‘marchi di fabbrica: garbo, riservatezza ed educazione. Senza dubbio ci sarà il tempo per scoprire i lati nascosti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Intanto c’è anche chi, sul web, gli ha mosso delle critiche, perché nutriva la speranza … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Reberebby215 : RT @salvatrash1: MATILDE CHE METTE LA MASCHERA FACCIALE AD ANDREA COLLEGATEMI DA CASA DI NATALIA PARAGONI #GFVIP - alexandraava98 : RT @salvatrash1: MATILDE CHE METTE LA MASCHERA FACCIALE AD ANDREA COLLEGATEMI DA CASA DI NATALIA PARAGONI #GFVIP - francesca279603 : RT @salvatrash1: MATILDE CHE METTE LA MASCHERA FACCIALE AD ANDREA COLLEGATEMI DA CASA DI NATALIA PARAGONI #GFVIP - trash_guyy : RT @salvatrash1: MATILDE CHE METTE LA MASCHERA FACCIALE AD ANDREA COLLEGATEMI DA CASA DI NATALIA PARAGONI #GFVIP - __carmela__ : RT @salvatrash1: MATILDE CHE METTE LA MASCHERA FACCIALE AD ANDREA COLLEGATEMI DA CASA DI NATALIA PARAGONI #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Paragoni

Andrea Zelletta è entrato in punta di piedi al Grande Fratello Vip 5, sfoderando i suoi ‘marchi di fabbrica: garbo, riservatezza ed educazione. Senza dubbio ci sarà il tempo per scoprire i lati nascos ...Natalia Paragoni parla del percorso del fidanzato Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip, confessando di non essere gelosa ma di sentire molto la sua mancanza. Nella Casa del Grande Fratello Vip, Andr ...