Napoli, nuovo giro di tamponi: nessun positivo tra gli azzurri

Il Napoli informa che dopo l'ultimo giro di tamponi effettuato, nessun soggetto è risultato positivo al Coronavirus Buone notizie per Gattuso e il Napoli. Come informa il club azzurro, dopo l'ultimo giro di tamponi, nessun soggetto è risultato positivo al Coronavirus. Gattuso potrà quindi continuare a lavorare con l'intera rosa a disposizione in vista del match contro il Genoa. Al termine del nuovo giro di tamponi effettuati ieri, tutti sono risultati negativi al Covid-19.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nuovo "Il trasloco del Vesuvio", il nuovo giallo su Napoli in libreria dal 24 settembre Il Denaro Napoli, università Orientale: Tottoli nuovo rettore

Roberto Tottoli, 56 anni, ordinario di Islamistica, è il nuovo Rettore dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale. Ne dà notizia un comunicato. Tottoli è stato eletto il 23 ...

Guasti continui alla Metropolitana di Napoli, l’Anm: «I treni sono troppo vecchi e senza ricambi»

Il bando di acquisto dei nuovi treni che stanno arrivando dalla Spagna è stato lanciato dal Comune di Napoli nel 2015, vista la necessità di rinnovare i mezzi rotabili, che non era stata presa in ...

