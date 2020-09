Nadef | fonti governo | verso rimbalzo 6% del Pil nel 2021

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Più 6%. E' ildel Pil, ovvero il recupero del Prodotto interno lordo rispetto al calo del 2020, che ilattende nel. Un più 6 nel segno dell'ottimismo, da mettere nero su bianco -spieganodiall'Adnkronos- nella Nota di aggiornamento al Def, in gergo tecnico, che ilvarerà in un Cdm che dovrebbe tenersi tra lunedì e martedì della prossima settimana. Le stessespiegano inoltre che anche il rapporto deficit/Pil, che l'anno scorso è lievitato sopra il 10%, dovrebbe scendere significativamente. A far accelerare il Pil, nelle proiezioni e le tabelle allo studio del Mef, le prime tranche del Recovery fund che il...