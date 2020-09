Musk vs Trump. Tesla fa causa alla Casa Bianca per i dazi sull’import dalla Cina. Male in borsa (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tesla fa causa all’amministrazione Trump sui dazi imposti all’import di alcuni componenti per auto che la società produce in Cina. Tesla, riporta la stampa americana, ha presentato la sua azione legale alla Us Court of International Trade di New York, e punta a ottenere un ordine che dichiari i dazi fuori legge e le restituisca, con gli interessi, quanto già pagato Ieri si è svolto il “battery day” del gruppo in cui sono state annunciate alcune novità. L’evento ha però deluso gli addetti ai lavoro: molto fumo e poco arrosto. Il gruppo ha quindi perso circa oltre 50 miliardi di dollari di valore di borsa in una giornata. Anche oggi il gruppo perde a Wall Street circa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020)faall’amministrazionesuiimposti all’import di alcuni componenti per auto che la società produce in, riporta la stampa americana, ha presentato la sua azione legaleUs Court of International Trade di New York, e punta a ottenere un ordine che dichiari ifuori legge e le restituisca, con gli interessi, quanto già pagato Ieri si è svolto il “battery day” del gruppo in cui sono state annunciate alcune novità. L’evento ha però deluso gli addetti ai lavoro: molto fumo e poco arrosto. Il gruppo ha quindi perso circa oltre 50 miliardi di dollari di valore diin una giornata. Anche oggi il gruppo perde a Wall Street circa ...

