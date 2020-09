Musica in lutto | il cantante ucciso dal coronavirus L’addio dei colleghi | “Mancherà a tutti”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tommy DeVito, ile musicista statunitense, famoso per aver militato come chitarrista nei The Four Seasons, è morto a Las Vegas all’età di 92 anni dopo aver contratto il Covid-19. La sua morte è stata annunciata su Facebook da altri due fondatori del gruppo, Frankie Valli e Bob Gaudio: “Mancherà a tutti coloro che lo amavano”. Secondo Variety DeVito, che era nato a Belleville, nel New Jersey, il 19 giugno 1928, è morto lunedì a Las Vegas dopo essere stato ricoverato in ospedale per. I successi dei The Four Seasons includono brani come ‘Oh What a Night’, ‘Sherry’, ‘Big Girls Don’t Cry’ e ‘Walk Like a Man’. DeVito, oltre ad essere la chitarra solista della band interveniva anche con la sua voce baritonale nelle produzioni e ...