Mourinho al giornalista: «Faremo la foto insieme in onore di tuo padre» – VIDEO (Di mercoledì 23 settembre 2020) José Mourinho si è reso protagonista di un episodio molto toccante: il gesto dell’allenatore del Tottenham – VIDEO José Mourinho ha dato prova di enorme umanità durante la conferenza stampa post Southampton-Tottenham, quando un giornalista ha chiesto al tecnico portoghese di fare una foto per ricordare la memoria del padre scomparso. Mourinho, visibilmente commosso, ha accettato senza esitazione: «Faremo la foto insieme in onore di tuo padre». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Josési è reso protagonista di un episodio molto toccante: il gesto dell’allenatore del Tottenham –Joséha dato prova di enorme umanità durante la conferenza stampa post Southampton-Tottenham, quando unha chiesto al tecnico portoghese di fare unaper ricordare la memoria delscomparso., visibilmente commosso, ha accettato senza esitazione: «laindi tuo». Leggi su Calcionews24.com

RPorasso : RT @BritishFootball: Wow. Dopo aver lasciato sala stampa, Mourinho rientra per rispondere a un’ultima domanda. Il giornalista in realtà vu… - franzoni_sara : RT @BritishFootball: Wow. Dopo aver lasciato sala stampa, Mourinho rientra per rispondere a un’ultima domanda. Il giornalista in realtà vu… - MattiaGallo17 : RT @BritishFootball: Wow. Dopo aver lasciato sala stampa, Mourinho rientra per rispondere a un’ultima domanda. Il giornalista in realtà vu… - Ahmed_SP7 : RT @BritishFootball: Wow. Dopo aver lasciato sala stampa, Mourinho rientra per rispondere a un’ultima domanda. Il giornalista in realtà vu… - donatocerullo : RT @BritishFootball: Wow. Dopo aver lasciato sala stampa, Mourinho rientra per rispondere a un’ultima domanda. Il giornalista in realtà vu… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho giornalista Il giornalista lo critica e Mourinho lo manda a quel paese (VIDEO) IlNapolista Mourinho al giornalista: «Faremo la foto insieme in onore di tuo padre» – VIDEO

José Mourinho ha dato prova di enorme umanità durante la conferenza stampa post Southampton-Tottenham, quando un giornalista ha chiesto al tecnico portoghese di fare una foto per ricordare la memoria ...

Schira: "Milik-Tottenham, ecco la formula giusta! De Laurentiis non accetta scambi"

Il giornalista ed esperto di calciomercato de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul calciatore partenopeo. Nicolò Schira ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del pr ...

José Mourinho ha dato prova di enorme umanità durante la conferenza stampa post Southampton-Tottenham, quando un giornalista ha chiesto al tecnico portoghese di fare una foto per ricordare la memoria ...Il giornalista ed esperto di calciomercato de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul calciatore partenopeo. Nicolò Schira ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del pr ...