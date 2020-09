MotoGP, Valentino Rossi ci crede ancora: “Campionato aperto, non sono così lontano…” (Di mercoledì 23 settembre 2020) “È importante portare a casa punti. Non sono così lontano dalla vetta della classifica e il campionato è ancora aperto“. Nonostante il ritiro tra le mura amiche di Misano, Valentino Rossi non getta la spugna e crede ancora nel titolo. Il pilota della Yamaha è pronto a tuffarsi in una nuova race-week che vedrà team e piloti impegnati lungo le curve del Circuit de Catalunya. “Ora andiamo a Barcellona, una pista che mi piace, ma che è anche molto diversa da Misano – ha detto Rossi -. L’asfalto e le condizioni saranno assai diverse ma penso che potremo fare una buona gara“. “La stagione sino a ora è davvero pazza e ci sono ancora ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) “È importante portare a casa punti. Noncosì lontano dalla vetta della classifica e il campionato è“. Nonostante il ritiro tra le mura amiche di Misano,non getta la spugna enel titolo. Il pilota della Yamaha è pronto a tuffarsi in una nuova race-week che vedrà team e piloti impegnati lungo le curve del Circuit de Catalunya. “Ora andiamo a Barcellona, una pista che mi piace, ma che è anche molto diversa da Misano – ha detto-. L’asfalto e le condizioni saranno assai diverse ma penso che potremo fare una buona gara“. “La stagione sino a ora è davvero pazza e ci...

