Moto2 | Jorge Martin negativo al Covid-19 | correrà a Barcellona

(Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA - Buona notizia per. Il pilota della KTM può tornare in pista questo fine settimana per il GP di Catalogna .aveva saltato entrambe le gare di Misano Adriatico per la ...

Martin è stato costretto a fermarsi mentre era terzo assoluto nella classifica del campionato di Moto2 a pari merito ...