Morta dopo uno stupro a Pescara: il caso di Anna Carlini verso la sentenza (Di mercoledì 23 settembre 2020) Morta dopo uno stupro a Pescara. Si avvicina la sentenza per i due imputati nel caso di Anna Carlini, Morta dopo uno stupro a Pescara. I due uomini saranno giudicati per i reati di violenza sessuale e abbandono di incapace in concomitanza con la morte. Secondo l’autopsia se Anna non fosse stata abbandonata, ma fosse stata soccorsa, si sarebbe salvata. I capi d’imputazione sono violenza sessuale, abbandono di persona incapace e omissione di soccorso in concomitanza con la morte. Gli imputati due. Si avvicina la sentenza di primo grado per la morte di Anna Carlini, la giovane paziente psichiatrica ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020)uno. Si avvicina laper i due imputati neldiuno. I due uomini saranno giudicati per i reati di violenza sessuale e abbandono di incapace in concomitanza con la morte. Secondo l’autopsia senon fosse stata abbandonata, ma fosse stata soccorsa, si sarebbe salvata. I capi d’imputazione sono violenza sessuale, abbandono di persona incapace e omissione di soccorso in concomitanza con la morte. Gli imputati due. Si avvicina ladi primo grado per la morte di, la giovane paziente psichiatrica ...

Auto si ribalta in un incidente, quattro ragazzi in ospedale ad Avellino

Quattro ragazzi sono finiti in ospedale ad Avellino dopo un violento incidente stradale, nel quale una vettura si è ribaltata ed ha anche abbattuto la segnaletica stradale. Tre di loro erano a bordo d ...

