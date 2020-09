Morata: «La Juventus è come una famiglia, mi sento a casa» – VIDEO (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di J Tv del suo ritorno in bianconero e non solo Alvaro Morata, neo acquisto della Juventus, ha parlato ai microfoni di J Tv del suo ritorno in bianconero. Ecco le sue dichiarazioni: «E’ una sensazione bellissima. Sono sempre stato legato alla Juve, sono felicissimo e non vedo l’ora di ripartire. I primi due anni sono stati bellissimi ma sono convinto di essere cresciuto e penso che sarà un percorso bellissimo. Per la Juve mi farei trovare sempre pronto. Più che un grande club è una famiglia e quando sei in un posto che senti casa, hai sempre voglia di tornare». «Quando in un posto ci si sente a casa, si ha sempre voglia di ritornare» ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alvaro, attaccante della, ha parlato ai microfoni di J Tv del suo ritorno in bianconero e non solo Alvaro, neo acquisto della, ha parlato ai microfoni di J Tv del suo ritorno in bianconero. Ecco le sue dichiarazioni: «E’ una sensazione bellissima. Sono sempre stato legato alla Juve, sono felicissimo e non vedo l’ora di ripartire. I primi due anni sono stati bellissimi ma sono convinto di essere cresciuto e penso che sarà un percorso bellissimo. Per la Juve mi farei trovare sempre pronto. Più che un grande club è unae quando sei in un posto che senti, hai sempre voglia di tornare». «Quando in un posto ci si sente a, si ha sempre voglia di ritornare» ...

