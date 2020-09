Morata ha sempre sognato di giocare nella Juve. E nell’Atletico. E nel Real. E nel Chelsea (VIDEO) (Di mercoledì 23 settembre 2020) Morata è un sogno o i sogni aiutano a vivere Morata? Di sicuro deve essere meravigliosa la vita del nuovo attaccante della Juventus. Che da piccolo ha sempre sognato di giocare nella squadra in cui poi ha finito per giocare. Qualsiasi essa sia. La Juve, ovviamente. Ma anche l’Atletico Madrid. E il Real Madrid. E il Chelsea. E’ un vecchio tic da conferenza stampa: ti presentano, indossi la nuova maglia e confidi commosso che stai Realizzando il tuo sogno da bambino. Poi però nell’epoca in cui l’oblio web è un miraggio, può accadere che al quarto-quinto passaggio di stato, ti si riproponga tutto. Come nel collage dei sogni di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020)è un sogno o i sogni aiutano a vivere? Di sicuro deve essere meravigliosa la vita del nuovo attaccante dellantus. Che da piccolo hadisquadra in cui poi ha finito per. Qualsiasi essa sia. La, ovviamente. Ma anche l’Atletico Madrid. E ilMadrid. E il. E’ un vecchio tic da conferenza stampa: ti presentano, indossi la nuova maglia e confidi commosso che staiizzando il tuo sogno da bambino. Poi però nell’epoca in cui l’oblio web è un miraggio, può accadere che al quarto-quinto passaggio di stato, ti si riproponga tutto. Come nel collage dei sogni di ...

