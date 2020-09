Monza-Spal, probabili formazioni e dove vederla in TV (Di giovedì 24 settembre 2020) Venerdì 25 settembre inizia ufficialmente il campionato di Serie B, si inizierà con il big match Monza-Spal allo stadio Brianteo alle 16:45 Orario e dove vedere Monza-Spal Monza-Spal si giocherà Venerdì 25 settembre alle 16:45 allo Stadio Brianteo di Monza. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Inizialmente la gara si sarebbe dovuta giocare alle 21, poi successivamente è stata spostata alle 16:45 Come ci arriva il Monza il Monza in questo ritiro estivo ha disputato 4 amichevoli contro: Milan, Lecco, Vicenza e Alessandria. Il primo match ha visto sconfitti i brianzoli per 4-1 contro il Milan, invece con Lecco e Alessandria sono arrivate ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 24 settembre 2020) Venerdì 25 settembre inizia ufficialmente il campionato di Serie B, si inizierà con il big matchallo stadio Brianteo alle 16:45 Orario evederesi giocherà Venerdì 25 settembre alle 16:45 allo Stadio Brianteo di. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Inizialmente la gara si sarebbe dovuta giocare alle 21, poi successivamente è stata spostata alle 16:45 Come ci arriva ililin questo ritiro estivo ha disputato 4 amichevoli contro: Milan, Lecco, Vicenza e Alessandria. Il primo match ha visto sconfitti i brianzoli per 4-1 contro il Milan, invece con Lecco e Alessandria sono arrivate ...

TUTTOB1 : Monza-Spal sarà diretta da Orsato: non fischiava in B dal 2010 - SPALtroc_FE : Monza-Spal sarà diretta da Orsato: non fischiava in B dal 2010 - zazoomblog : Serie B Orsato arbitra il match inaugurale Monza-Spal: un mese fa la finale di Champions - #Serie #Orsato #arbitra… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ARBITRI - Dalla finale di Champions alla Serie B: Orsato dirigerà l'open day tra Monza e SPAL - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ARBITRI - Dalla finale di Champions alla Serie B: Orsato dirigerà l'open day tra Monza e SPAL -