Mondo di Mezzo | salta l’intervista di Salvatore Buzzi a Piazzapulita Formigli | “Ha chiesto di essere pagato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) L’ex ras delle cooperative tra i principali imputati nell’inchiestadi, non sarà ospite, come annunciato in precedenza, del programma di Corrado. Lo ha annunciato proprio il giornalista con un post su Facebook in cui spiega che, dopo un primo accordo raggiunto tra le parti,è tornato sui suoi passi chiedendo il pagamento di un alto cachet per sottoporsi alle domande del conduttore davanti alle telecamere. “Come avevo anticipato in diverse interviste alla vigilia della nuova stagione,sarebbe dovutoospite di. Lo avrei intervistato a tutto campo sui crimini per i quali è ...