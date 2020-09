Mollicone | Raggi non controlla più alcuni uffici | è incapace

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – Ecco il comunicato dell deputato FdI, Federico, gia’ presidente della commissione Cultura di Roma Capitale. “Pur nella salvaguardia delle garanzie individuali e aspettando gli accertamenti della magistratura, piu’ volte Fratelli d’Italia ha denunciato l’evidente racket degli ambulanti, sia a livello municipale che comunale.” “Rivendico anni di denunce e contrasto all’orrendo urbano dei camion bar e delle rotazioni, sin dal centro storico fino al comune. Il Sindacoriconosca il proprio fallimento politico: nessuna trasparenza e nessuna onesta’ in, che lei non riesce piu’ are, quando ci sono migliaia di dipendenti e dirigenti onesti e di grandi professionalita’”.