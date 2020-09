Moda: a fiere Milano oltre 16mila buyer, 25% stranieri (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 set. (Adnkronos) - Sono oltre 16mila i buyer che hanno nei giorni scorsi alle fiere della Moda a Milano, fra cui Micam, il salone internazionale delle calzature, Miepl, l'evento internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio in pelle, TheoneMilano, il salone dell'haut-à-porter femminile, A New Point Of View sui semilavorati in pelle, e Homi Fashion&Jewels Exhibition, l'evento dedicato alla gioielleria e all'accessorio Moda da indossare. Anche Date, il salone dedicato all'occhialeria di avanguardia, tenutosi a Firenze, ha registrato la presenza di mille buyer, italiani e stranieri. Tra i buyer che hanno visitato le manifestazioni milanesi, il 25% ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020), 23 set. (Adnkronos) - Sonoche hanno nei giorni scorsi alledella, fra cui Micam, il salone internazionale delle calzature, Miepl, l'evento internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio in pelle, Theone, il salone dell'haut-à-porter femminile, A New Point Of View sui semilavorati in pelle, e Homi Fashion&Jewels Exhibition, l'evento dedicato alla gioielleria e all'accessorioda indossare. Anche Date, il salone dedicato all'occhialeria di avanguardia, tenutosi a Firenze, ha registrato la presenza di mille, italiani e. Tra iche hanno visitato le manifestazioni milanesi, il 25% ...

notizieit : Moda: a fiere Milano oltre 16mila buyer, 25% stranieri - TV7Benevento : Moda: a fiere Milano oltre 16mila buyer, 25% stranieri... - mottagiuseppe1 : RT @mercantefiera: Voglia di #moda #vintage? #Mercanteinfiera via aspetta alle Fiere di Parma dal 3 all'11 ottobre con tantissimi espositor… - nicolettagrima2 : RT @mercantefiera: Voglia di #moda #vintage? #Mercanteinfiera via aspetta alle Fiere di Parma dal 3 all'11 ottobre con tantissimi espositor… - Firavun_ve_ylnl : RT @deutschebankIT: #MFW: 159 appuntamenti fino al 28 settembre tra sfilate, presentazioni ed eventi in modalità fisica e digitale. Grandi… -

Ultime Notizie dalla rete : Moda fiere Milano, le fiere della moda sono ripartite Affaritaliani.it Moda: a fiere Milano oltre 16mila buyer, 25% stranieri

Milano, 23 set. (Adnkronos) - Sono oltre 16mila i buyer che hanno nei giorni scorsi alle fiere della Moda a Milano, fra cui Micam, il salone internazionale delle calzature, Miepl, l'evento ...

Gioiellieri italiani puntano sul vivace mercato cinese

group brand director per gioielleria e moda di Italian Exhibition Group, organizzatore della appena conclusa VOICE - Vicenzaoro Jewellery Fair in Italia. In arrivo anche un'altra fiera, il China ...

Milano, 23 set. (Adnkronos) - Sono oltre 16mila i buyer che hanno nei giorni scorsi alle fiere della Moda a Milano, fra cui Micam, il salone internazionale delle calzature, Miepl, l'evento ...group brand director per gioielleria e moda di Italian Exhibition Group, organizzatore della appena conclusa VOICE - Vicenzaoro Jewellery Fair in Italia. In arrivo anche un'altra fiera, il China ...