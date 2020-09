Ministro Speranza a Bari: 'Covid, dati Italia tra i migliori in Europa' Intanto oggi +1.640 casi e 20 morti (Di mercoledì 23 settembre 2020) 'oggi i dati Italiani sono migliori rispetto a quelli di tanti altri Paesi europei. Io penso che dobbiamo monitorare, come stiamo facendo, ora dopo ora, e non dobbiamo assolutamente abbassare la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 23 settembre 2020) 'ni sonorispetto a quelli di tanti altri Paesi europei. Io penso che dobbiamo monitorare, come stiamo facendo, ora dopo ora, e non dobbiamo assolutamente abbassare la ...

Maumol : Ci attendono mesi di resistenza. In tempi brevi arriveranno segnali incoraggianti per cure e vaccini, il punto è co… - zaiapresidente : ???? Ho parlato con il ministro Speranza, gli ho posto la questione del #tampone rapido per gli screening in luoghi… - GiovanniToti : Oggi il ministro #Speranza ha firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test ai cittadini provenienti da… - Loscurnacchiat1 : RT @_MicroMega_: Il ministro e il monsignore - #Speranza ha nominato Mons. Paglia a capo della commissione per riformare l’assistenza sanit… - Gianniallu : RT @enricoparenti2: Il ministro Speranza è la disperazione delle persone. Fai qualcosa per lei, canaglia con la faccia d'angelo. Sei tu il… -