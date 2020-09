(Di mercoledì 23 settembre 2020) “Tutte le strade portano a Roma” recita il celebre proverbio. Eppure per Arkadiuszla pista che poteva portarlo nella Capitale sembra ormai essere definitivamente sbarrata. L’attaccante polacco potrebbe allora appigliarsi ad un altro dei modi di dire che popolano la nostra lingua: “Chiusa una porta, si apre un portone”. Perché, se è pur vero che i giallorossi hanno bloccato qualsiasi tipo di trattativa dopo il lungo “tira e molla” di De Laurentiis, inLeague ci sono squadre che farebbero carte false pur di avere il polacco in rosa. Quale sarà, quindi, ildel napoletano? È ancora tutto aperto.da decidere (Credit: Getty Images), quattro club dipronti ...

zazoomblog : Milik spina del Napoli: c’è la Premier nel suo futuro? - #Milik #spina #Napoli: #Premier - supplicio12 : come giocherei io pau karsdorp smalling mancini spina diawa veretout pedro pelle micki milik mi… - StefanoCasciu : @Invictus_85 @FabioPignalberi @DiMarzio @juventusfc @OfficialASRoma @sscnapoli @SkySport Ma infatti con la Roma ha… - usedtobeCoco : @supplicio12 Pau Mancini Kumbulla Ibanez Karsdorp JV Veretout Spina Miki Pelle Milik (Io metterei Pedrito però) - asrsupporter : Ad oggi siamo così: Pau Lopez Mancio - Smalling(?) - Kumbulla Karsdorp - Diawara - Veretout - Spina Pellegrini Mk… -

Ultime Notizie dalla rete : Milik spina

Raffaele La Russa

E sulla triangolazione fallita tra Juve, Roma e Napoli, con Dzeko e Milik che rimangono nei rispettivi club e con ... la preparatrice didattica che ha fatto da tutor a Suarez, Stefania Spina e Cinzia ...Lo spagnolo riabbraccia Pirlo, facendo così saltare il passaggio di Dzeko in bianconero e di Milik in giallorosso ... il bosniaco mai come stavolta aveva staccato la spina. Ne è dimostrazione la gara ...