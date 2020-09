Milik, calciomercato: l’unica soluzione concreta è il Tottenham (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le alternative per Arkadiusz Milik si fanno sempre di meno, la meta più probabile è in Premier League Lo riporta Marco Giordano, giornalista di Radio … L'articolo Milik, calciomercato: l’unica soluzione concreta è il Tottenham proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le alternative per Arkadiuszsi fanno sempre di meno, la meta più probabile è in Premier League Lo riporta Marco Giordano, giornalista di Radio … L'articolo: l’unicaè ilproviene da ForzAzzurri.net.

mirkocalemme : Il #Tottenham pensa a #Milik: domani summit a Londra con gli agenti del polacco. #Napoli pronto a trattare con gli… - DiMarzio : #Dzeko alla @juventusfc, #Milik alla @OfficialASRoma: intese raggiunte tra i club e con i giocatori, presto le visi… - DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - _spurslove : RT @calciomercatoit: ??#Inter e #Napoli, ESCLUSIVO: blitz del #Tottenham a #Milano per #Skriniar e #Milik?? via @mirkocalemme ??#CMITmerc… - BombeDiVlad : ?? Il #Tottenham fa sul serio per #Milik e #Skriniar: blitz degli inglesi a #Milano per i due calciatori #LBDV… -