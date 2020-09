Milano | palazzine via Tolstoj | si cerca soluzione per 250 famiglie

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 settembre 2020), 23 set. (Adnkronos) – Il prossimo incontro in Comune disul complesso residenziale di proprietà di Reale group in viasi terrà il 7 ottobre. In quell’occasione si ragionerà sul futuro degli inquilini, tutti residenti nellecon contratti di locazione e preoccupati dalla prospettiva di non trovare un’alternativa abitativa alla riqualificazione del complesso decisa dal gruppo immobiliare. All’inizio, la società aveva deciso di non rinnovare i contratti che arrivavano a naturale scadenza; a luglio, dopo un incontro con il sindaco Giuseppe Sala, Reale Group si era detta disponibile a prorogarli temporaneamente, in attesa di definire un piano di riqualificazione. In tutto, sono circa 250 lecoinvolte. “Il ...