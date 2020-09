Milano, l'auto si ribalta e si schianta: 22enne ferito grave, portato al Niguarda (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un 22enne è rimasto gravemente ferito dopo un incidente in cui la sua auto, dopo essersi ribaltata, si è schiantata in piazza Coriolano . È accaduto questa notte, poco prima delle 4: il giovane è ora ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un&e; rimastomentedopo un incidente in cui la sua, dopo essersita, si &eta in piazza Coriolano . &E; accaduto questa notte, poco prima delle 4: il giovane &e; ora ...

multapaucis_ : @BeppeSala @gruppo_a2a possibile che non ci sono controlli sulle colonnine per caricare le auto? Sempre occupate da… - Centotorri : #100torri CRONACA – Novara, maxi incidente in corso Milano: coinvolte sette auto, alcune distrutte… - YerleShannara : 'i ciclisti non costituiscono un pericolo'?!? forse non per le auto ma per i pedoni sono il pericolo maggiore almen… - mirabeack : Quindi Bakayoko fa una “scappata” a Milano, in auto da Londra. AHAHAHAHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAH… - DavidBasco86 : @JohSogos sia chiaro, non sto dicendo che quella non e' la sua auto e che non e' a Milano (cazzo ne so,tutto puo' e… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano auto Maltempo, due famiglie soccorse in auto a Bologna. A Milano preoccupano Seveso e Lambro la Repubblica Donna investita da un treno a Maleo, Rfi: “Inopportuno parlare di malfunzionamento delle barriere”

Nella lettera inviata venerdì 18 settembre a Dante Sguazzi, sindaco di Maleo, paesino nel Lodigiano nel cui territorio ha perso la vita lo scorso Ferragosto Elisa Canzadori, travolta insieme alla sua ...

Auto si ribalta in un incidente, quattro ragazzi in ospedale ad Avellino

Quattro ragazzi sono finiti in ospedale ad Avellino dopo un violento incidente stradale, nel quale una vettura si è ribaltata ed ha anche abbattuto la segnaletica stradale. Tre di loro erano a bordo d ...

Nella lettera inviata venerdì 18 settembre a Dante Sguazzi, sindaco di Maleo, paesino nel Lodigiano nel cui territorio ha perso la vita lo scorso Ferragosto Elisa Canzadori, travolta insieme alla sua ...Quattro ragazzi sono finiti in ospedale ad Avellino dopo un violento incidente stradale, nel quale una vettura si è ribaltata ed ha anche abbattuto la segnaletica stradale. Tre di loro erano a bordo d ...