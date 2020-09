Milano Fashion Week primavera estate 2021: le sfilate su TikTok (Di mercoledì 23 settembre 2020) TikTok approda alla Milano Fashion Week. E come detta la natura giovanissima del social media più amato dalla Generazione Z, la moda si raconta attraverso molti punti di vista, che vanno oltre le sfilate: non solo i TikToker più amati condivideranno consigli di stile con i fan, ma ci saranno professionisti del settore a spiegare i segreti del mestiere e si potranno fare quattro chiacchiere con stylist e cantanti. Ci sarà perfino Prada, che questa stagione presenta in formato digitale la prima collezione firmata con Raf Simons, anche qui. Look PE 21 sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 23 settembre 2020)approda alla. E come detta la natura giovanissima del social media più amato dalla Generazione Z, la moda si raconta attraverso molti punti di vista, che vanno oltre le: non solo ier più amati condivideranno consigli di stile con i fan, ma ci saranno professionisti del settore a spiegare i segreti del mestiere e si potranno fare quattro chiacchiere con stylist e cantanti. Ci sarà perfino Prada, che questa stagione presenta in formato digitale la prima collezione firmata con Raf Simons, anche qui. Look PE 21 sfoglia la gallery ...

