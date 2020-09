Milano ci riprova Dal 28 settembre al 10 ottobre il design torna a essere protagonista

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Con trecentocinquanta eventi tra talk, mostre, istallazioni, workshop e molto altro, le vie della città si animeranno per promuovere la cultura del progetto. Ilriparte proprio dallaCity. È la manifestazione urbana che pone in risalto il ruolo della città nel campo deldurante questa fase di rinascita. I protagonisti dell’edizione Sono molti: il Politecnico die la Triennale dioffrono visite gratuite al museo del; l’Associazione per il disegno industriale organizza una mostra tra studi di progettazione, showroom e scuole. Molti altri ancora animeranno l’edizione con installazioni ed eventi. Lanciata dalla piattaforma culturale HoperAperta, la mostra raccoglie opere e oggetti che ...