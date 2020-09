Milan, Pioli: “Noi domani abbiamo tutto da guadagnare. Ibra sta benissimo” (Di mercoledì 23 settembre 2020) domani il Milan tornerà in campo (salvo nuovi positivi dopo il caso Duarte) per cercare di proseguire il viaggio in Europa League. Il prossimo ostacolo del Diavolo sarà il Bodø/Glimt, che sarà ospitato dal Milan a San Siro nella partita valevole per il terzo turno di qualificazione di Europa League. In presentazione alla delicata sfida ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore del Milan."tutto DA guadagnare"caption id="attachment 1026001" align="alignnone" width="716" Pioli, getty images/caption"Sappiamo l'importanza della partita di domani, la stiamo preparando come fosse una finale. I ragazzi sanno che contro il Bodø/Glimt sarà la partita della vita, a parità ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020)iltornerà in campo (salvo nuovi positivi dopo il caso Duarte) per cercare di proseguire il viaggio in Europa League. Il prossimo ostacolo del Diavolo sarà il Bodø/Glimt, che sarà ospitato dala San Siro nella partita valevole per il terzo turno di qualificazione di Europa League. In presentazione alla delicata sfida ha parlato in conferenza stampa Stefano, allenatore del."DA"caption id="attachment 1026001" align="alignnone" width="716", getty images/caption"Sappiamo l'importanza della partita di, la stiamo preparando come fosse una finale. I ragazzi sanno che contro il Bodø/Glimt sarà la partita della vita, a parità ...

