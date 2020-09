Milan | Leo Duarte positivo al Covid-19 | tamponi negativi per il resto della squadra

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Leo, difensore del, è risultatoal-19. Il calciatore, impiegato da Stefano Pioli nel secondo tempo di-Bologna, è stato posto prontamente in quarantena a domicilio. Attraverso una nota sul sito, il club rossonero ha precisato che “gli altri componenti del grupposono risultati tutti”. Ma in vista del preliminare di Europa League contro il Bodo/Glimt verrà eseguita una seconda tornata di test come previsto dai protocolli vigenti.