Milan, Duarte positivo. Il resto della squadra è negativo (Di mercoledì 23 settembre 2020) 'Il difensore Léo Duarte è risultato positivo al COVID-19 dopo aver subito un tampone ieri ed è stato posto in autoisolamento': lo annuncia il Milan in un comunicato ufficiale. 'Tutti gli altri membri ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 settembre 2020) 'Il difensore Léoè risultatoal COVID-19 dopo aver subito un tampone ieri ed è stato posto in autoisolamento': lo annuncia ilin un comunicato ufficiale. 'Tutti gli altri membri ...

AntoVitiello : AC Milan comunica che il giocatore Léo #Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Milan: Duarte positivo, tampone a tutto gruppo squadra - SkySport : ULTIM’ORA MILAN ? Duarte positivo al Covid-19, ora in quarantena. Il resto della squadra risulta negativo ?… - CiaCecy : RT @FcInterNewsit: Milan, Duarte positivo al Covid-19. Domani nuovo giro di tamponi per tutti - Matteo75223913 : RT @SimoneCristao: Il difensore centrale resta priorità n°1, ancor più accentuata dall'assenza di Duarte Il Milan però non si farà prender… -