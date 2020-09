Migranti, von der Leyen: “Necessario un nuovo equilibrio tra solidarietà e responsabilità” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il nuovo Patto per la migrazione servirà a “ricostruire la fiducia tra gli Stati membri e i cittadini”, “l’Ue ha già dato prova in altre aree di essere capace di conciliare prospettive diverse”, come sul Recovery fund. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presentando il nuovo Patto su immigrazione e asilo dell’Ue. “L’Europa deve abbandonare le soluzioni ad hoc per mettere in atto un sistema di gestione delle migrazioni prevedibile e affidabile”, ha aggiunto, “uuesto pacchetto riflette un equilibrio giusto tra la responsabilità e la solidarietà fra Stati membri”. L'articolo Migranti, von der Leyen: “Necessario un nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) IlPatto per la migrazione servirà a “ricostruire la fiducia tra gli Stati membri e i cittadini”, “l’Ue ha già dato prova in altre aree di essere capace di conciliare prospettive diverse”, come sul Recovery fund. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von derpresentando ilPatto su immigrazione e asilo dell’Ue. “L’Europa deve abbandonare le soluzioni ad hoc per mettere in atto un sistema di gestione delle migrazioni prevedibile e affidabile”, ha aggiunto, “uuesto pacchetto riflette ungiusto tra la responsabilità e la solidarietà fra Stati membri”. L'articolo, von der: “Necessario un...

La presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato l’attesissimo piano Ue su migranti e asilo. Il pacchetto è stato introdotto da un discorso della stessa von der Leyen che ha ...

Solidarietà obbligatoria, ma non i ricollocamenti: il nuovo patto per l’immigrazione della Commissione UE

Ursula von der Leyen Il nuovo Patto ... gli Stati membri hanno la possibilità di rimpatriare entro 8 mesi “una quota di migranti dal Paese di primo ingresso”, ha spiegato Ylva Johansson ...

Ursula von der Leyen Il nuovo Patto ... gli Stati membri hanno la possibilità di rimpatriare entro 8 mesi "una quota di migranti dal Paese di primo ingresso", ha spiegato Ylva Johansson ...